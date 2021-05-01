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بعد انتهاء المشاركة الآسيوية .. الفرق الآسيوية تشكر

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بعد انتهاء المشاركة الآسيوية .. الفرق الآسيوية تشكر السعودية

بعد المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، غادرت فرق المجموعات الأولى والثالثة والرابعة لدوري أبطال آسيا 2021، التي استضافت مبارياتها الرياض وجدة، ، بعد فراغهم من المشاركة في مجموعات البطولة القارية التي أقيمت بنظام التجمع، وقدمت الفرق شكرها وتقديرها على حسن الضيافة، خلال قرابة 16 يومًا.

وغادرت فرق استقلول الطاجيكي وشباب الأهلي الإماراتي وأجمك الأوزبكي، والسد القطري وفولاذ الإيراني، والوحدات الأردني من مطار الملك عبد العزيز، فيما غادر استقلال طهران الإيراني، والدحيل القطري والشرطة العراقي، من جدة.

واستضافت أندية الهلال والنصر والأهلي، مجموعاتها في البطولة القارية.

وتأهل فريقا النصر والهلال إلى ثمن النهائي، بصفة الأول متصدر مجموعته، وحصول الثاني على أحد مراكز أفضل ثانٍ، فيما ودع الأهلي البطولة بتعادله مع الدحيل 1-1، الاثنين.

بعد انتهاء المشاركة الآسيوية .. الفرق الآسيوية تشكر السعودية

بعد انتهاء المشاركة الآسيوية .. الفرق الآسيوية تشكر السعودية

دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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