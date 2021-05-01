أخبار عاجلة

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها -
كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة -
خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ريجيكامب" يريح لاعبي الأهلي تأهبًا لملاقاة التعاون

Print
"ريجيكامب" يريح لاعبي الأهلي تأهبًا لملاقاة التعاون "ريجيكامب" يريح لاعبي الأهلي تأهبًا لملاقاة التعاون
بعد الخروج المُر من دوري أبطال آسيا

منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الروماني ريجيكامب، راحة للاعبين من أداء التدريبات لمدة يومين عقب انتهاء مشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2021. وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعدادًا لمواجهة "التعاون" الجمعة المقبلة.

وكان الأهلي قد خرج من المنافسة من الدور الأول للمسابقة القارية بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الدحيل القطري يوم أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

ويواجه الأهلي تاسع الترتيب بـ35 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الرابع بـ41 نقطة يوم الجمعة القادم السابع من مايو الجاري، في مباراة متأخرة من الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا