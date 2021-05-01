أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فهد بن سلطان" يستعرض الخطط المستقبلية لخيرية "الملك عبدالعزيز" بتبوك

Print
"فهد بن سلطان" يستعرض الخطط المستقبلية لخيرية "الملك عبدالعزيز" بتبوك "فهد بن سلطان" يستعرض الخطط المستقبلية لخيرية "الملك عبدالعزيز" بتبوك
يناقش خلال رئاسته للجمعية غدًا المبادرات التي قامت بها

يترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأحد, اجتماع مجلس إدارة الجمعية, بحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة.

وفى التفاصيل.. يناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الأمور المتعلقة بأعمال اللجان بالجمعية وأعمال الجمعية خلال الفترة

الماضية والخطط المستقبلية لأعمال الجمعية خلال الفترة القادمة, وكذلك المبادرات التي قامت بها الجمعية إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

في اليوم العالمي.. المملكة تجسّد تماسك الأسرة والحفاظ على هويتها

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا