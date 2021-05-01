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"العميري": 70% انتعاش الفنادق المجاورة للحرمين خلال العشر الأواخر

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"العميري": 70% انتعاش الفنادق المجاورة للحرمين خلال العشر الأواخر "العميري": 70% انتعاش الفنادق المجاورة للحرمين خلال العشر الأواخر
كشف عن أقل تكلفة لليلة الواحدة في الفنادق المطلة على الحرم المكي

توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية للسفر والسياحة، هاني علي العميري، أن تشهد عدد من الأبراج والفنادق المجاورة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انتعاشاً ملحوظاً خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى احتمالات أن يصل انتعاش هذه الفنادق إلى نحو ٧٠ % خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، وذلك لأداء مناسك العمرة و الصلاة في الروضة الشريفة وأداء الصلوات من خلال تطبيقيْ "اعتمرنا وتوكلنا".

وأضاف: هذه الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية وجميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري.

وحول الفنادق المطلة على ساحات المسجد الحرام؛ لفت إلى أن أسعارها تبدأ من خمسة آلاف لليلة الواحدة، ويرتفع السعر بحسب الخدمات المقدمة.

وقال "العميري": سيكون خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل في المدينتين المقدستين ارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق.

وتوقع توافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية، وذلك لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام و زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي من خلال تطبيق "اعتمرنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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