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جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى

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جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى
اعتمدها مجلس الجمعية للعلوم الرياضية "جسر"

جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى

اعتمدت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" برئاسة الدكتور بندر بن عبدالله المحسن؛ نتائج الفائزين في جائزة

جسر للريادة في الرياضيات للدورة الأولى، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد أمس، وقدم الدكتور المحسن تهانيه

للفائزين، وشكر الجمعية لمشاركتهم في الجائزة، كما قدم الشكر لكافة المشاركين، متمنيًا لمن لم يحالفه الفوز أن يوفق في الدورات القادمة.

كما قدّم المحسن شكره لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام لرعايته الماسي للجائزة في دورتها الأولى.

وأعرب الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله النذير المدير التنفيذي للجائزة؛ عن سروره بمستوى المشاركات المميزة لهذه الدورة، والتي تدعو

للتفاؤل في وجود تجارب مميزة لدى معلمي الرياضيات ومعلماتها ومشرفيها ومشرفاتها.

وذكر الدكتور النذير أن عدد المشاركات الأولية التي استقبلتها منصة الجائزة الإلكترونية بلغ 117 مشاركة، مرت بثلاث مراحل للتحكيم

من لجنة عًلمية مختصة وخبيرة، ونتج عن عمليات التحكيم بلوغ عدد الفائزين 17 فائزًا من مختلف مناطق، 16فائزًا في فئة الأفراد، وفائزًا واحدا في فئة المؤسسات.

والفائزون هم كما يلي "علمًا بأن الأسماء هنا مرتبة أبجديًا ولا تعني ترتيب الفائزين حسب الاستحقاق، الذي سيعلن عنه في حفل الجائزة:

اسم الفائز

الإدارة التعليمية

أولاً- فئة الأفراد (الأسماء مرتبة أبجديًا):

أروى عبدالعزيز علي السالم

حائل

آمنه مالح عطية الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

أمينة علي عوض السرحاني

عسير

حسن بن ظافر بن حسن العلي الزهراني

جدة

حليمة بنت علي بن حسن آل بصيلي الغامدي

الشرقية

سميرة عبدالله مبارك الجعيد العتيبي

الطائف

عبدالله لافي مطلق الدهمشي العنزي

الحدود الشمالية

عبير بنت مسفر بن أحمد آل سعيد الغامدي

الرياض

علي بن عبدالعزيز بن عبدالله السيافي

الأحساء

عمر بن محمد سعيد سليمان بن إبراهيم

الطائف

فاطمة عثمان عبدالله باوجيه

جدة

مريم ناصر موسى معافا

صبيا

منال عبدالرحمن علي النعمي

جدة

منى مذكر صالح العتيبي

الدوادمي

ندى بنت حمدان بن هزاع الغامدي

الباحة

هدى بنت سالم بن حمد العودة

الشرقية

ثانيًا- فئة المؤسسات:

قسم الرياضيات في مكتب تعليم غرب المدينة المنورة -بنات

المدينة المنورة

وأوضح "النذير" أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة، الذي سيتم تتويجهم فيه، وذلك في شهر شوال القادم حسب برنامج الجائزة

الزمني، وستكون هناك ثلاثة مستويات للتكريم "الذهبي والفضي والبرونزي".

وسيعلن في الحفل نفسه عن أسماء الفائزين في كل مستوى من المستويات الثلاثة، وستعلن تفاصيل الحفل في وقت لاحق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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