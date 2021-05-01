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إنقاذ طفل رضيع من الموت في أحد الأسواق بالطائف

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إنقاذ طفل رضيع من الموت في أحد الأسواق بالطائف إنقاذ طفل رضيع من الموت في أحد الأسواق بالطائف
خلال جولة لفريق "الصحة" لرصد التباعد الاجتماعي

إنقاذ طفل رضيع من الموت في أحد الأسواق بالطائف

فوجئ فريق رصد "السلوكيات" المخالفة للإجراءات الصحية بصحة الطائف، بينما يقوم بجولاته المعتادة على

الأسواق والمحلات التجارية، بأصوات داخل أحد المجمعات الكبرى، نتيجة تعرض طفل رضيع إلى الاختناق بشكلٍ مفاجئ، فسارع الفريق إلى التدخل السريع.

وبالكشف على الطفل من قبل رئيس الفريق حسن الزهراني ، وأحد الأطباء كان متواجدًا بالمجمع للتسوق؛ اتضح أن الطفل أصيب

بانسداد مفاجئ في مجرى التنفس، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة طبيًا، وتم إنقاذه وتقديم الدعم والمساندة، وتمكن الطفل من

استعادة التنفس بشكلٍ طبيعي خلال لحظات دون الحاجة إلى نقله إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن صحة الطائف لديها فرق لرصد السلوكيات متنوعة ومنتشرة في العديد من الأسواق والمواقع المزدحمة بهدف اتخاذ

الإجراءات المناسبة في حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بـ"كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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