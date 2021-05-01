أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إحسان": اكتمال مساهمة توفير وجبة السحور للمتعففين في المدينة المنوّرة

Print
"إحسان": اكتمال مساهمة توفير وجبة السحور للمتعففين في المدينة المنوّرة "إحسان": اكتمال مساهمة توفير وجبة السحور للمتعففين في المدينة المنوّرة
كانت قد أطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة في أول جمعة من رمضان

كشفت منصة إحسان عن اكتمال مساهمة كانت قد دعت إليها، في وقت سابق، أمس الجمعة، وذلك لتوفير وجبة السحور للصائمين المتعففين في المدينة المنوّرة.

وقالت المنصة: جزى الله كل مَن أحسن العطاء، وساهم بتوفير وجبات السحور للأسر المتعففة في المدينة المنوّرة.

يُذكر أنه في أول جمعة من رمضان أطلقت "إحسان" الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة؛ حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت أخيراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة؛ وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

ومنظومة إحسان صادرة بالأمر السامي رقم (48019) وجاءت لتعمـل على اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مــــع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيــــز دور المملكة العربية الريادي في الأعمال التنمويــــة والخيرية، ورفــــع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض