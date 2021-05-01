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نيران تشتعل وجانيان يُكبّلان.. محاولة فاشلة لإحراق مقر السفير السعودي بلندن

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سيارة إطفاء واحدة تمكنت من إخماد الشجيرات بعد 10 دقائق.. ولا إصابات

نيران تشتعل وجانيان يُكبّلان.. محاولة فاشلة لإحراق مقر السفير السعودي بلندن

ألقت الشرطة البريطانية في لندن، مساء أمس الجمعة، على شخصَيْن حاولا إحراق مقر إقامة السفير السعودي لدى بريطانيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه شُوهد رجلان في منتصف العمر كانا بالقرب من المبنى الرسمي الذي يقيم فيه السفير السعودي عند الساعة الواحدة والنصف مساءً قبل أن يلقي أحدهما شيئاً فوق البوابة؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في عددٍ من الشجيرات.

وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث وشُوهدت وهي تكبّل الرجلَيْن، وألقت كذلك القبض على رجل ٍثالث في مكانٍ قريب من موقع الحادث، ولم يتضح ما إذا كان متورّطاً في الهجوم على المبنى.

ووصلت سيارة إطفاء واحدة تمكنت من إخماد الحريق بعد 10 دقائق من اشتعال النيران، ولم يُصَبْ أحدٌ بأيّ إصابات.

نيران تشتعل وجانيان يُكبّلان.. محاولة فاشلة لإحراق مقر السفير السعودي بلندن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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