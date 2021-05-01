أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كشف علمي خطير.. رئة الأرض تحتضر وأزمة المناخ تتفاقم

Print
كشف علمي خطير.. رئة الأرض تحتضر وأزمة المناخ تتفاقم كشف علمي خطير.. رئة الأرض تحتضر وأزمة المناخ تتفاقم
أصبحت مصدراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلاً من كونها ممتصة له

كشف علمي خطير.. رئة الأرض تحتضر وأزمة المناخ تتفاقم

توصل باحثون في مجلة "ناتشور كليمات تشانغ"، في كشف علمي خطير، إلى أن غابات الأمازون الأكبر في العالم لم تعد قادرة على مساعدة الكوكب في عملية امتصاص انبعاثات الكربون.

ليس هذا وحسب، بل كشف تقرير للمجلة أنه وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت غابات الأمازون تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر مما تستطيع امتصاصه بنسبة عشرين في المئة.

ووفقاً للتقديرات، فإنه من عام 2010 حتى عام 2019، أطلقت غابات الأمازون في البرازيل 6.16 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، بينما استطاعت تخفيض 9.13 مليار طن فقط من حجم الانبعاثات.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كشفت الدراسة أيضاً أن عمليات إزالة الغابات سواء من خلال الحرائق أو عمليات قطع الأشجار، ارتفعت بنحو 4 أضعاف في عام 2019 مقارنة بالعامين السابقين، لتزيد من نحو مليون هكتار إلى 3.9 مليون هكتار، أي بمساحة تعادل حجم دولة هولندا.

وأرجعت الدراسة ارتفاع نسبة الانبعاثات إلى تدهور حالة الغابات التي تؤدي بدورها لحدوث انبعاثات أكثر بثلاثة أضعاف من الغابات المدمرة بالكامل.

الباحثون أكدوا أن البرازيل شهدت انخفاضاً حاداً في تطبيق سياسات حماية البيئة، بعد تغيير في عهد الرئيس جاير بولسونارو.

وهو الأمر الذي يثير المخاوف بشأن حوض الأمازون الذي يحتوي على نصف الغابات الاستوائية المطيرة في العالم، التي تعد الأكثر فعالية في امتصاص وتخزين الكربون على مستوى الغابات.

لكن وفقا للدراسة، فإن رئة الأرض أصبحت مصدراً رئيساً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلاً من كونها ممتصة له، وهو الأمر الذي سيفاقم من أزمة تغير المناخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

فرنسا : سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل الحكومة اللبنانية

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

"السيف": تبرع ولي العهد بـ ١٠٠ مليون يحمل أبعادًا إنسانية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع غير الربحي

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

أعمل له محضر..محافظ القاهرة يتوعد أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق خلال جولته لمتابعة قرار الحكومة

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟