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"الحكمة" وMelinta Therapeutics توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لإطلاق منتجين جديدين ومضادين للعدوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

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"الحكمة" وMelinta Therapeutics توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لإطلاق منتجين جديدين ومضادين للعدوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "الحكمة" وMelinta Therapeutics توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لإطلاق منتجين جديدين ومضادين للعدوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

 

أعلنت شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." (الحكمة)، وشركة Melinta Therapeutics (Melinta) اليوم عن أنهما دخلتا في اتفاقية ترخيص حصرية لإطلاق منتجي Vabomere® (meropenem and vaborbactam)    و(oritavancin) Orbactiv® ، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهما منتجان جديدان ومضادان للعدوى للبكتيريا المقاومة يعطيان عن طريق الحقن.

في الولايات الأمريكية المتحدة يستخدم Orbactiv® لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من عدوى بكتيرية حادة في الجلد وبنية الجلد، الناتجة عن البكتيريا الحساسة ايجابية الجرام بينما يستعمل Vabomere® لعلاج المرضى الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر والذين يعانون من التهابات المسالك البولية المعقدة، بما في ذلك التهاب الحويضة والكلية الناتجة عن البكتيريا الحساسة سالبة الجرام.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى "الحكمة" مسؤولية تسجيل هذين المنتجين وتسويقهما تجارياً في 18 سوقاً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوسع الاتفاقية الشراكة الحالية بين "الحكمة" وMelinta في مجال التركيبات الوريدية والفموية من Baxdela™، وهو منتج مضاد حيوي جديد. وتعتمد إضافة هذين المنتجين المبتكرين إلى محفظة منتجات "الحكمة"، على امتيازها في مكافحة العدوى داخل المستشفيات، كما توفر لمتخصصي الرعاية الصحية المزيد من خيارات العلاج.

 

وبهذه المناسبة، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة الحكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نوسع شراكتنا مع شركة Melinta لتوفير منتجي Vabomere® و Orbactiv® للمرضى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفتنا من أبرز المزودين في المنطقة، تكمن مسؤوليتنا في مساعدة الأطباء وتزويدهم بأحدث المستجدات والمنتجات المبتكرة لعلاج مرضاهم. كما تدعم هذه الاتفاقية استراتيجيتنا الرامية إلى تأسيس عالمية من الشركاء لتعزيز محفظة منتجاتنا وتحسين توفر الخيارات العلاجية في المنطقة". 

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