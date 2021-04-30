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"تعليم سراة عبيدة" يكرم المدارس المتميزة في قياس على مستوى المحافظة

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منح دروعًا لخمس منها حققت المراكز الأولى

كرّم مدير التعليم في محافظة سراة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، المدارس المتميزة في اختبارات القدرات والتحصيلي.

جاء التكريم خلال استقبال مدير التعليم لقادة المدارس في مكتبه، بحضور مساعديه ومدير التوجيه والإرشاد، حيث قدم لهم التهنئة على وصول مدارسهم إلى هذا التميز والتفوق.

وقال "العلكمي": "اجتمعنا اليوم لنكرم مجموعة متألقة من مدارسنا المتميزة، لتشارك في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز".

وأضاف: "إننا اليوم في تنافسية عالمية وتغيرات معرفية متسارعة؛ ولذا علينا أن نضع بصمتنا ونأخذ مكاننا المناسب بين الأمم.

وشهد التكريم منح الدروع لخمس مدارس متميزة، بعدما حققت المراكز الأولى على مستوى مدارس المحافظة في اختبارات القدرات والتحصيلي، وهي: ثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد، ثانوية الأمير سلطان، ثانوية الملك فهد، ثانوية الملك عبدالعزيز، ثانوية الأنصار لتحفيظ القرآن الكريم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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