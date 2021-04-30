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"باعثمان": رؤية 2030 خارطة طريق نسير عليها ونعبر بها لمستقبل أفضل

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"باعثمان": رؤية 2030 خارطة طريق نسير عليها ونعبر بها لمستقبل أفضل "باعثمان": رؤية 2030 خارطة طريق نسير عليها ونعبر بها لمستقبل أفضل
أكد أن العمل بمقومات الإصلاح منهج إسلامي أصيل تميز به قادة المملكة

أبرز عميد كلية القرآن والدراسات الإسلامية بجامعة جدة سابقاً والمدير العام لقناة المصطفى الفضائية الدكتور صلاح بن سالم باعثمان مفهوم الإصلاح في لقاء ولي العهد -حفظه الله- الذي يرسخ التغيير إلى الأفضل.

وتفصيلاً، قال "باعثمان": لا يمكن لأي مجتمع أن يستغني عن الإصلاح أياً كان، ولهذا كان من أبرز مقومات الإصلاح أن تكون هناك شفافية ورؤية واضحة تسير فيها حركة الإصلاح بالتوازي مع كافة القطاعات، حيث إن من أبرز ما تميز به حديث سموه فكرة الإصلاح والسعي نحو الأفضل، وهذا منهج إسلامي أصيل تميز به قادة المملكة خصوصاً حين يكون الحديث موجهًا للشعب .

وأكد أن القائد الحق هو الذي يأخذ بيد أمته إلى طريق الإصلاح، ولذا جعل ولي العهد إصلاح المجتمع والمواطن هدفاً يسعى له ولاة الأمر، حيث بسط في حديثه على الطاولة ما كانت عليه المملكة في الماضي، وما أصبحت عليه الآن وأبرز التحديات التي تواجهها اليوم والفرص التي ينبغي أن تستغلها وتستثمرها .

ونوه الدكتور باعثمان، أن رؤية المملكة 2030 بمثابة خارطة طريق نسير عليها ونعبر بها إلى واقع أفضل ومستقبل أحسن، مشيراً إلى أن حديث ولي العهد هو بمثابة التوجيه للشعب نحو استيعاب فكر ولاة الأمر وعملهم نحو الإصلاح ونحو ما يرتقي بالمجتمع السعودي، انطلاقاً من هويته التي تزداد بالانفتاح على العالم.

ولفت إلى أن ما نراه اليوم عقب خمسة أعوام يظهر بوضوح ما قطعته المملكة من شوط على طريق الإصلاح في التعليم والصحة والإسكان والتوظيف والاستثمار وفي التشريعات التي تيسر على الناس ممارسة حياتهم وقضاء حوائجهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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