منسوبو جامعة جازان: منجزات الرؤية خلال 5 سنوات تحقق التنمية المستدامة

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"أبو راسين" قال إن نسبة الاستشهادات العلمية المنشورة ارتفعت لأكثر من 460%

نوه منسوبو جامعة جازان بالمنجزات والنجاحات التي شهدتها المملكة، والتطور الكبير الذي شمل كافة مجالات الحياة، جاء ذلك بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، سائلين الله أن يحقق للمملكة قيادة وشعباً كل ما تتطلع إليه من رقي وتقدم وازدهار.

وتفصيلًا: أوضح وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن جامعة جازان ومنذ إطلاق الرؤية شهدت تطورات مختلفة في شتى المجالات؛ حيث تصاعد حجم الأبحاث المنشورة في قاعدة البيانات العالمية «سكوبس» والتصنيف العلمي ISI ما بين عامي 2016 و2020 لأكثر من 100%، كما ارتفعت نسبة الاستشهادات العلمية المنشورة ما بين عامي 2016 و2020 لأكثر من 460%، وحصلت الجامعة على مركز متقدم ضمن أفضل 10 جامعات ومؤسسات بحثية على مستوى المملكة في مجال الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.

ومن جهته أكد وكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي معشي أن جامعة جازان لا تؤمن بأنصاف الحلول في سيرها الدؤوب نحو تحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030؛ حيث نجحت خلال السنة الحالية في نقل 22 كلية ومعهداً وعمادة لمبانٍ جامعية، توفر بيئة تعليمية وإدارية متميزة، وأصبحت المدينة الجامعية تضم 10 كليات، إلى جانب توطين 220 وظيفة ضمن عقود التشغيل والصيانة، وانتهت تلك الجهود بتحقيق الجامعة للمركز الثالث على مستوى المملكة في تحقيق كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية.

وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق: إن الجامعة حرصت خلال السنوات الماضية على تحديث وتطوير لوائحها، وبرامجها الأكاديمية بما يتواءم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ولمواكبة احتياج سوق العمل المتطور، وتزويد الطلبة بأهم المهارات ليكونوا على قدر عال من المنافسة؛ حيث حقق طلبة الجامعة مراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤكدًا أن منجزات الرؤية تحقق التنمية المستدامة للوطن الغالي.

وأشاد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي، بالدعم الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن تحقيق الجامعة للاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل وغير المشروط، إضافة إلى الاعتماد البرامجي لعدد من البرامج؛ تعد منجزات كبرى ومهمة تؤكد اهتمام الجامعة بالجودة التي تعد أهم سمات ومميزات رؤية الوطن 2030، فضلًا عن دور الجامعة في بناء الإنسان عبر برامج عمادة خدمة المجتمع التي تستهدف تزويد فئات المجتمع بالمهارات والمعارف الجديدة للمضي قدمًا في بناء المستقبل

وبدورها أشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز عقيلي لما يحظى به طالبات الجامعة من دعم واهتمام؛ حيث ينتشر التعليم العالي في معظم محافظات المنطقة عبر كليات جامعية توفر تخصصات مهمة ونوعية تضمن مشاركة المرأة بفاعلية في عملية البناء والتنمية، إلى جانب ما شهدته الجامعة من إنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية وتوفير البيئة التعليمية المتطورة بإنجاز مبنى المجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية الذي يعد جوهرة المشاريع الجامعية وغيره من المنجزات المتعددة، مؤكدة مضي الجامعة في متابعة تنفيذ برامجها ضمن الرؤية الوطنية 2030.