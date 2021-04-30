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"إعلاميون" تفتح المجال للمبدعين والمواهب في التعليق الرياضي

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خلال مسابقتها السنوية خلال شهر رمضان في عامها الثاني

أعلنت جمعية "إعلاميون" تخصيص مسابقتها السنوية في شهر رمضان المبارك #نافس_مع_إعلاميون في دورتها الثانية لـلتعليق الرياضي؛ رغبةً من الجمعية في فتح المجال للمبدعين والمواهب في التعليق.

كما اختارت الجمعية لجنة تحكيم متخصصة للمسابقة برئاسة عضو مجلس إدارة الجمعية خلف ملفي، وعضوية كل من: وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة سابقًا، عضو جمعية "إعلاميون" إبراهيم الصقعوب (عضوًا)، ونائب رئيس تحرير صحيفة اليوم سابقًا، والمعلق الرياضي المخضرم محمد البكر (عضوًا)، والمعلق الرياضي المخضرم ناصر الأحمد (عضوًا)، والمعلق الرياضي المخضرم إبراهيم الجابر (عضوًا)، فيما سيكون مدير المسابقة عضو جمعية "إعلاميون" خالد الباز، مقررًا اللجنة.

ويمكن للمشاركين التقدم للمسابقة عبر الرابط: https://forms.gle/nF1GG3tqXqsk4HMw5 ؛ حيث سيكون آخر موعد لتلقي المشاركات 28 رمضان 1442هـ الموافق 10 مايو 2021 م، والإعلان عن الفائزين 15 شوال 1442 هـ الموافق 27 مايو 2021 م.

من جانبه أوضح مدير المسابقة وعضو جمعية "إعلاميون" خالد الباز، أن المسابقة فرصة لمواهب التعليق الرياضي في الاستفادة من خبرات مخضرمة في مجالهم، خصوصاً أن المسابقة تضم في تحكيمها نخبة من الخبرات التي قدمت للساحة الرياضية الكثير.

وقدم الباز شكره لجمعية "إعلاميون" ومجلس إدارتها والأمانة العامة بالجمعية على ما تقوم به من جهود رائعة في مجالات الإعلام متنوعة، مؤكداً أن ما تقدمه الجمعية من تنوع إعلامي يعتبر أنموذجًا فريدًا يحتذى من الجميع، لا سيما أنها تحقق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الإعلام، كما أنه فرصة ذهبية للجميع للاستفادة من خدمات الجمعية التي تتنوع بين الممارسة المهنية المحترفة والتدريب المتخصص المهني والتطبيق العملي من خلال مبادرات ومناشط الجمعية المتنوعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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