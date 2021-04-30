أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المدفع الرمضاني.. تعرّف على تفاصيل البدايات وأول مدينة أطلق فيها

Print
المدفع الرمضاني.. تعرّف على تفاصيل البدايات وأول مدينة أطلق فيها المدفع الرمضاني.. تعرّف على تفاصيل البدايات وأول مدينة أطلق فيها
الملك سلمان أمر بعودة إطلاقه بالمدينة المنورة بعد غياب ٢٠ عامًا

المدفع الرمضاني.. تعرّف على تفاصيل البدايات وأول مدينة أطلق فيها

مدفع رمضان بدأ بالصدفة.. فأين كانت مواقعه بالضبط في الرياض ومكة والمدينة وأين وضعه الإمام فيصل بن تركي؟ كل ذلك يعرضه الفيديو الوثائقي من دارة الملك عبدالعزيز.

كانت القاهرة أول مدينة إسلامية أطلق فيها المدفع (بالصدفة) عند غروب أول يوم من شهر رمضان المبارك وذلك في العهد المملوكي عام 859 هجرية.

وفي عام 1282 هجرية عرف المدفع في الرياض أثناء حكم الإمام فيصل بن تركي؛ حيث كان المدفع يطلق من أعلى قلعة الضيرين في المرقب، وفي الرياض عام 1340 هجرية أوكل الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - مهمة إطلاق المدفع إلى شعيب بن عبدالرحمن الدوسري، وفي عام 1435 هجرية توقف إطلاق المدفع؛ حيث كان المدفع من أعلى قمة جبل المدافع والمطل على حي جرول لأكثر من 50 عامًا.

وفي المدينة المنورة عام 1436 هجرية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعودة المدفع الرمضاني بعد غياب أكثر من 29 عامًا وكان المدفع يطلق من جبل سلع. (لمشاهدة الفيديو:

)

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران