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"الاتحاد الأفريقي" يعلن قرعة دور الربع نهائي لدوري الأبطال

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"الأهلي" المصري في مواجهة "صن داونز" الجنوب أفريقي

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة.


وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب أفريقي، والمولودية الجزائري ضد الوداد المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني.

وستقام مباريات الذهاب أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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