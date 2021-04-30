"بلدية رنية" تُنفّذ 534 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

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عقب تدشين حملة "مُمتثل" لمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية

دَشّنَ رئيس بلدية رنية‫ المهندس "مطلق بن فرحان السبيعي" (حملة ممتثل)، ونفّذت في بدايتها 534 جولة رقابية ميدانية؛ وذلك للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قال "السبيعي": تهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب تكثيف التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تأتي في ظل حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجات الامتثال للحد من الفيروس.

وأكد "السبيعي": أن البلدية تعمل بمشاركة الجهات المعنية من خلال المبادرة على دعم المنشآت وتحفيزها؛ لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش.

وكان "السبيعي" قد قام عقب التدشين بجولة ميدانية على المنشآت التجارية بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، وذلك ضمن فعاليات الحملة لتعزيز سلوك الامتثال.

يشار إلى أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وتتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.