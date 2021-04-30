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المدينة المنورة .. ضبط (27) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

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المدينة المنورة .. ضبط (27) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي المدينة المنورة .. ضبط (27) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

المدينة المنورة .. ضبط (27) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (27) شخصا، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كما نصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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