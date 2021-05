L’AC Milan prend acte du rejet de la Super Ligue par les supporteurs

★ ★ ★ ★ ★

L’AC Milan a annoncé mercredi avoir pris acte du rejet de la Super Ligue par les supporters tout en jugeant que “l’évolution est nécessaire pour progresser”.

“Le changement n’est pas facile (…). Mais les voix et les inquiétudes des supporters dans le monde entier par rapport au projet de Super Ligue ont été fortes et claires et notre club doit rester sensible et attentif à l’opinion de ceux qui aiment ce sport merveilleux”, explique le club milanais, qui appartient depuis 2018 au fonds d’investissement américain Elliott. Des douze membre fondateurs de la Super Ligue, il n’en reste plus que trois.

Le projet de la Super Ligue –compétition privée rivale de la Ligue des champions– a perdu mardi près de la moitié de ses fondateurs, impuissants face aux menaces des instances du football et au tollé des supporters.

Mardi, cinq clubs anglais ont annoncé leur retrait de ce projet de compétition.

Manchester City a été le premier à céder, annonçant dans un communiqué avoir “formellement lancé la procédure pour se retirer du groupe chargé de développer le projet de Super Ligue européenne”.

Et en fin de soirée, quatre autres clubs anglais ont suivi: Tottenham, Liverpool, Manchester United et Arsenal, tandis que Chelsea devait se joindre au mouvement dans les heures suivantes selon de nombreux médias anglais.

Agences