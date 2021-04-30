شاهد.. مدير مستشفى ينبع العام يتسلّم المقر الجديد للقاح "كورونا"

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"الثقفي": الإعلان قريباً عن موعد بدء استقبال المراجعين بالمقر الجديد

تسلَّم مدير مستشفى ينبع العام، تركي الثقفي؛ أمس الخميس، المجمع الأكاديمي بجامعة طيبة شطر الطالبات؛ ليكون مركزاً معتمداً للقاحات "كورونا" بالمحافظة، وذلك وفقاً لمبادرة التعاون بين الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة وجامعة طيبة، بالتماشي مع الخطة الوطنية للقاح التي تنفّذها وزارة الصحة.

وأوضح "الثقفي"؛ أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن موعد بدء استقبال المراجعين بالمقر الجديد، مؤكداً إلى أهمية التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ولتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءاً من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأشار "الثقفي"؛ إلى العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

كما أكّد مشرف فرع جامعة طيبة بينبع، الدكتور زهير مالكي كامل؛ استعداداً جامعة طيبة في تقديم جميع التسهيلات التي تسهم في تعزيز جهود وزارة الصحة.

يُذكر أن مركز لقاح "كورونا" في السميري بالمحافظة يواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس "كورونا" وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة، ويعمل به نخبة من الطواقم الطبية المتخصّصة.