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ولي العهد يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة

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استعرضا الجهود المشتركة

ولي العهد يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

كما حضرته القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة مارتينا سترونغ، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن كريستوفر هينريل.

ولي العهد يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة

ولي العهد يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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