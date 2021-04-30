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قال: الإشاعات تنتشر من وقت لآخر.. واللجان المختصة مستمرة في المتابعة

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة ما يتداول عن رفع أي طلب لـ #منع_التجول في رمضان أو أيام العيد.

وأكد "العبدالعالي" لبرنامج "الراصد" أن "الإشاعات تنتشر من وقت لآخر، وهذه من الأمور المتداولة، وهي غير صحيحة حتى الآن. اللجان المعنية والمختصة مستمرة في المتابعة".

واستدرك: "لكن لم يتم رفع أي شيء بطلب منع التجول، لا في رمضان ولا في أيام العيد".

وشدد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، وقال: "إذا التزم المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالمحافظة على الكمامات والمسافة الآمنة، والبعد عن التجمعات، والتقيد بالعدد المسموح فيه، وبالذات في العيد، فهذه أمور مهمة جدًا، وكلما تقيدنا فيها نكون في غنى عن هذه الإجراءات".