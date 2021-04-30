أكثر من 250 ألف مستفيد من "تطمن" و"تأكد" في جازان

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وصل عدد من قدّمت لهم عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان الخدمة إلى 259619 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 67375 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 192244 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق دون حجز موعد.

أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة من خدماتها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".