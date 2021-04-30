وزير الرياضة يبارك .. ويتمنى تأهل الهلال والأهلي بجانب النصر لدور الـ 16

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مسلي يهدي الانتصار الآسيوي للداعم خالد بن فهد

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لنادي النصر، بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، بعد فوزه على السد القطري 2-1 ، أمس الخميس، متمنيًا أن يلحق به فريقا الهلال والأهلي اليوم الجمعة للدور ذاته.

وقال الفيصل في حسابه على "تويتر" : "أبارك لممثل الوطن فريق النصر تأهله للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021".

وتمنى وزير الرياضة التوفيق لفريقي الهلال والأهلي اللذين يلعبان مباراتيهما الختامية في دور المجموعات، اليوم الجمعة، التأهل إلى الدور ذاته من البطولة.

كما هنأ رئيس نادي النصر مسلي آل معمر أنصار الفريق بالتأهل، قائلاً: "هو أقل ما نقدمه لعشاق النصر وعلى رأسهم رمز النصر وداعمه الأمير خالد بن فهد الذي وقف معنا كثيرًا ماديًا ومعنويًا".

كما قدم "آل معمر" الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري، قائلاً:

"كنتم في الموعد وعلى مستوى الثقة".

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