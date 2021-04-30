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ضمن ٢٠ بلدية بحائل.. مدينة "جبه" تطلق حملة ‫"أنا ممتثل"

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تهدف لمساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة

ضمن ٢٠ بلدية بحائل.. مدينة

أطلق رئيس بلدية مدينة جبه المهندس عبدالله عابد القلادي حملة ‫”أنا ممتثل”، وذلك ضمن الحملة التي دشنها أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس على مستوى (٢٠) بلدية بمنطقة حائل.

وتهدف الحملة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمولات والمجمعات والمطاعم والكافيهات، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من المستجد

كما تعمل على بث رسائل توعوية بالالتزام بكل التدابير الوقائية الذاتية، من لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ودعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، وكذلك رفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش والتركيز على الرقابة الذاتية من قِبل أصحاب المنشآت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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