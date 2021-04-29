أمطار مسائية تلطف أجواء العاصمة المقدسة

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وسط استنفار الجهات المختصة للتعامل مع الحالة المطرية

شهدت الأحياء الشرقية لمكة المكرمة، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة؛ ولا تزال تواصل الأمطار هطولها على أجزاء من مكة، وسط استنفار الجهات المختصة للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها العاصمة المقدسة.

ووثّق المصور أحمد الرويجحي بالفيديو، الأمطار التي شهدتها مخططات الشرائع مساء اليوم؛ حيث كانت متوسطة إلى غزيرة؛ فيما شملت الأمطار الأجزاء الشرقية والقرى الواقعة شمال شرق مكة، كما شهدت الأحياء الجنوبية أمطارًا متوسطة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار؛ بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

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