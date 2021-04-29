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"موت الكرامة".. شاهد.. رجل ينقل جثة أمه على دراجة نارية

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"موت الكرامة".. شاهد.. رجل ينقل جثة أمه على دراجة نارية "موت الكرامة".. شاهد.. رجل ينقل جثة أمه على دراجة نارية
وسط جحيم كورونا في الهند

وسط أزمة كورونا في الهند ومآسيها الإنسانية، كشف مقطع صادم على وسائل التواصل الاجتماعي عن عائلة تتعرض لأصعب مواقف حياتها، بعدما توفيت الأم بسبب الوباء، ولم يجدوا سيارة إسعاف تنقل جثتها؛ ما اضطر ابنها لنقلها على دراجة إلى مكان حرق الجثث.

وتحت عنوان "موت الكرامة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الدكتور إريك فيجل دينغ بثّ الفيديو عبر حسابه في "تويتر"، موضحًا أن ابن الضحية وزوج ابنتها لم يجدا حلًّا إلا بنقل الأم من بلدة كاسبوغا في منطقة سريكاكولام بولاية أندرا براديش، وهي إحدى الولايات الخمس الأكثر تضررًا في الهند عبر دراجة نارية لمكان الدفن.

وأوضحت المعلومات أن المرأة المتوفاة تبلغ من العمر 50 عامًا، وظهرت عليها أعراض كورونا قبل وفاتها، فنقلها ذووها إلى مستشفى خاص يوم الاثنين الماضي لفحصها، وهناك تم اكتشاف أن مستوى الأكسجين لديها منخفض.

وفي حادثة مماثلة ظهر شخص آخر يحمل جثة والده بعربة خشبية إلى مكان الدفن لعدم توافر سيارات إسعاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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