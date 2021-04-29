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انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في "مدرستي"

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انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في "مدرستي" انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في "مدرستي"
بعد عام دراسي استثنائي ناجح.. وإشادةٌ بالمعلمين والمعلمات

انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بُعد في

أنهى طلاب وطالبات المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442هـ بعد عام استثنائي تمت فيه كافة العمليات التعليمية عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"؛ حيث اختتم اليوم الخميس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية اختباراتهم الفصلية، ورصد النتائج في نظام نور لإصدار الشهادات.

وأدى الطلبة في جميع المراحل اختباراتهم هذا العام بنجاح في منصة مدرستي؛ وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها وزارة التعليم، ومتابعة إدارات التعليم؛ حيث اكتسب المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات أداء الاختبارات والإشراف على سيرها بشكل منتظم عن بُعد عبر المنصة.

ووصل عدد الذين أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

وثمّنت وزارة التعليم الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات، وجميع الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس؛ حيث شاركوا في العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني عن بُعد حتى مرحلة أداء الاختبارات عبر المنصة وخروجها بالشكل الأمثل، من خلال الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، أو من خلال تقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، وتشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد.

وهنأت الوزارة الطلاب والطالبات على اكتمال الفصل الدراسي الثاني وأداء اختباراتهم عن بُعد، مقدمةً الشكر لأولياء الأمور والأسر نظير مشاركتهم، ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم وبناتهم، وإسهامهم في تهيئة البيئة المناسبة لمواصلة رحلتهم التعليمية، وكذلك تفاعلهم المستمر في تحقيق مبدأ الشراكة مع المدرسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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