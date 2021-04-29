"تعليم عسير" تعتمد صرف 8 ملايين مكافآت للطلاب والطالبات

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"البكري" يدعو أولياء الأمور لمراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع

‬اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شعبان من العام الجاري بمبلغ 8.791.459 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4.631.210 ريالات للطلاب، و4.160.249 ريالاً للطالبات، بعد أن تم إعدادها من قبل إدارة خدمات الطلاب.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري أنه تم إيداع المبالغ بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة الحسابات البنكية للتأكد من الإيداع.