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"خزائن الأرض" في القرآن الكريم.. آية فُهمت خطأ.. فما الصحيح؟

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"خزائن الأرض" في القرآن الكريم.. آية فُهمت خطأ.. فما الصحيح؟ "خزائن الأرض" في القرآن الكريم.. آية فُهمت خطأ.. فما الصحيح؟
ليس المقصود بها كافة ما في الأرض.. ولكن ما يتعلق بمصر فقط

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من

سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض

الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 55 من سورة يوسف يقول الرب تبارك وتعالى "قَالَ ٱجۡعَلۡنِی عَلَىٰ خَزَاۤىِٕنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمࣱ"، يظن بعض الناس أن معنى

خزائنِ الأرض أي كل الأرض، والصواب أن المرادَ به خزائنُ أرضِ .

وذلك أن الملكَ لما تبينت له براءةُ يوسفَ عليه السلام وتحقق من أمانته في قصته مع امرأة العزيز وتبين له صبرُه وجلده قال ائتوني ابه

استخلصه لنفسي، فلما كلمه وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن مصر إني حفيظ عليم احتسابًا منه ورغبة في النفع العام والله أعلم.

يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
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