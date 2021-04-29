أخبار عاجلة

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النفيعي" و"اليوسف".. سباق ثنائي باتجاه كرسي رئاسة الأهلي

Print

يغلق مساء اليوم الخميس باب الترشيح لرئاسة النادي الأهلي، وسط تنافس الثنائي ماجد النفيعي الرئيس السابق للنادي الأهلي والوجه الجديد على الأهلاويين زياد اليوسف.

وفي تغريده عبر حسابه الشخصي للمرشح والرئيس السابق للنادي الأهلي ماجد النفيعي قال: "استجابةً لرغبة محبيّ وجمهور الأهلي القريبين إلى نفسي.. فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.. سائلاً الله التوفيق والسداد لي ولجميع المترشحين".

وستعلن القائمة الأولية للمرشحين غداً الجمعة، فيما تعلن الاثنين القائمة النهائية على أن يكون موعد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران