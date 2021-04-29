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القبض على مواطنين ظهرا في مقطع بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

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القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما كمية من المواد المخدرة القبض على مواطنين ظهرا في مقطع بحوزتهما كمية من المواد المخدرة
ضبط بحوزتهما أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر وسلاح ناري

القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فإن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات بمحافظة حفر الباطن أسفرت -بفضل الله- عن القبض عليهما، وهما مواطنَان في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزتهما (17) قرص أمفيتامين، ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس.

وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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