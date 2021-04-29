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"إسرائيل" تتوقع التوصل لتفاهم أمريكي إيراني على الاتفاق النووي خلال أسابيع

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"إسرائيل" تتوقع التوصل لتفاهم أمريكي إيراني على الاتفاق النووي خلال أسابيع "إسرائيل" تتوقع التوصل لتفاهم أمريكي إيراني على الاتفاق النووي خلال أسابيع
"إردان" أشار إلى وجود خلاف حول عدد العقوبات

ذكر مندوب "إسرائيل" الدائم لدى الأمم المتحدة وسفيرها لدى الولايات المتحدة غلعاد إردان، اليوم الخميس، أن تقديرات تل أبيب تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستتوصلان إلى تفاهم في الأسابيع المقبلة على الاتفاق النووي عبر محادثات فيينا الجارية حالياً.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "إردان" قوله: "قد تكون هناك بعض الخلافات حول عدد العقوبات التي سترفعها واشنطن، وكيف ستعود إيران للالتزام بالاتفاق، لكن الإيرانيين أدركوا أن هناك رغبة عامة في العودة إلى الاتفاق النووي القديم"، وفقاً لـ"الشرق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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