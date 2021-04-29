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طرح أكثر من 100 فرصة تطوعية صحية بمكة

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طرح أكثر من 100 فرصة تطوعية صحية بمكة طرح أكثر من 100 فرصة تطوعية صحية بمكة
لفئات وتخصصات الأطباء والتمريض وإدارية متنوعة

طرح أكثر من 100 فرصة تطوعية صحية بمكة

طرحت إدارة التطوع الصحي بتجمع مكة المكرمة الصحي ضمن جهودها في تنظيم وتعزيز العمل التطوعي وتنظيمه فرصًا تطوعية تجاوزت الـ 100 فرصة تطوعية على منصة التطوع الصحي الموحدة.

وتتنوع الفرص التطوعية وتناسب أدوارها مع المتطوعين من الكادر الطبي وغير الطبي من إداريين وفنيين لتقديم خدمات لوجستية وتثقيفية، تشمل خدمات طبية وتمريضية بإشراف كفاءات مؤهلة من مشرفي الإدارات والمواقع مع توفير كافة الأدوات اللازمة من تدريب وتأهيل لضمان حصول الفائدة المرجوة وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

ويتم توزيع وتكليف المتطوعين والمتطوعات فيما يزيد عن ٢٠ موقعًا، شملت مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومراكز تطعيم لقاح كورونا كل حسب تخصصه، بحيث ترتكز المبادرة التطوعية الموجهة من قبل وزارة الصحة تحت شعار (سواعد الصحة) على تركيز الجهود التطوعية في المنطقة المركزية عالية الكثافة، مثل مستشفى أجياد والمراكز الطارئة التابعة لها داخل الحرم المكي ومركز تطعيم لقاح كورونا الواقع في أبراج البيت.

وتشتمل فئات المتطوعين المتواجدة حاليًا على فئات تخصصات الأطباء والتمريض وتخصصات طبية وإدارية متنوعة تقوم أعمالهم لتدعيم جهود الكوادر الطبية الموجودة استعدادًا لتقديم كافة الخدمات الطبية الطارئة واللازمة للزوار المصلين بالحرم المكي الشريف والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، وتزامنًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية من المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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