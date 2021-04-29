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الطائف.. برنامج الخلوع الولادية بمجمع فيصل ينقذ طفلين من تشوهات بالقدمين

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الطائف.. برنامج الخلوع الولادية بمجمع فيصل ينقذ طفلين من تشوهات بالقدمين الطائف.. برنامج الخلوع الولادية بمجمع فيصل ينقذ طفلين من تشوهات بالقدمين
عبر التعاقد الجزئي مع أحد جراحي العظام وبالتعاون مع جامعة الطائف

الطائف.. برنامج الخلوع الولادية بمجمع فيصل ينقذ طفلين من تشوهات بالقدمين

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بالطائف عن طريق المراكز المتخصصة والأطباء الزائرون برنامج الخلوع الولادية بمجمع الملك فيصل الطبي، وذلك من خلال التعاقد الجزئي مع أحد جراحي العظام وبالتعاون مع جامعة الطائف.

وتم إجراء عمليتيْن ناجحتيْن لطفلين يعانيان من تشوهات خلقية بالقدميْن.

ذكر ذلك مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج، والذي يُنفذ لأول مرة بمحافظة الطائف، سوف يسهم في تقليل الإحالات إلى خارج المنطقة عبر إجراء عمليات تخصصية على يد أطباء استشاريين سعوديين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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