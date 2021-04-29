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استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

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استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل
أول مشاركة لإدارة "بايدن" في الوساطة الأمريكية للقضية

استئناف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

ذكر المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، اليوم (الخميس)، أن الإسرائيلية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية بين البلدين.

من جهتها، بينت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ولبنان يخططان لاستئناف المفاوضات، وإنه لم يتم تحديد موعد حتى اللحظة، ولكن من المتوقع أن تستأنف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيتها، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المحادثات ستُجرى بوساطة أمريكية الاثنين المقبل، رغم تأكيد الجانب الإسرائيلي أن الموعد لم يتم تحديده بعد.

وستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص استمرار الوساطة الأمريكية في هذه القضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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