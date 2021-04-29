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"المسند" يرسم خارطة أمطار الخميس: الثريا تختفي نهاية إبريل لندخل الكنة

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"المسند" يرسم خارطة أمطار الخميس: الثريا تختفي نهاية إبريل لندخل الكنة "المسند" يرسم خارطة أمطار الخميس: الثريا تختفي نهاية إبريل لندخل الكنة
قال: تبدأ معاناة الراعي في البحث عن وارتفاع الحرارة وانحسار الربيع

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، هطول الأمطار على أجزاء من #مكة #الباحة #عسير #جازان #نجران والربع الخالي.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، على الرغم من أن (عنقود #الثريا) لا يختفي عن الأنظار في الأفق الغربي إلا في 22 مايو تقريباً ، إلا أن الأوائل يعتبرون قرب الثريا من الأفق الغربي حيث الشفق الأحمر يعتبرونه اختفاءً، لذا ووفقاً لحسابات الطوالع والمنازل فالثريا تختفي نهاية شهر أبريل، ويدخل موسم #الكنة (كنة الثريا، أي تختفي جهة المغرب وقت المغرب فلا تشاهد) ولمدة 40 يوماً، وستظهر للعيان فجر 7 يونيو جهة الشرق، وفي #الكنة تبدأ معاناة الراعي في البحث عن الماء لمواشيه، وارتفاع درجة الحرارة، وانحسار الربيع ثم اختفاؤه، لذا كانت العرب تقترب من موارد المياه في الكنة وتفترق عند دخول #الوسم.الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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