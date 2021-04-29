رؤية 2030.. خارطة طريق استثمرت مكامن قوة صندوق التنمية العقارية

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ابن ماضي: رؤية المملكة تسطر في ذكراها الخامسة سجلاً حافلاً بالإنجازات الوطنية

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن رؤية الوطن 2030، خارطة طريق استثمرت مكامن القوة في "الصندوق العقاري" لمعالجة التحديات الأكثر تعقيداً في مسيرته التنموية على مدى 40 عاماً.

وأضاف أن من التحديات التي واجهها الصندوق قبل إعلان الرؤية؛ قوائم الانتظار التي تزيد عن 480 ألف مستفيد تصل مدة انتظارهم ما بين 12 إلى 15 عاماً للحصول على الدعم السكني، إضافة لأحقية الأجيال القادمة للسكن، مشيداً بدور الرؤية في إعادة إستراتيجية وأهداف الصندوق، حيث أطلق برنامج القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100 %، وخياراته السكنية والتمويلية في مرحلة تحّول اتسمت بالسهولة واليسر بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص، ليغير نموذج عمله ويُعلن القائمة (صفر) من قوائم الانتظار مطلع العام 2020م.

وأوضح بن ماضي، أن رؤية المملكة تسطر في ذكراها الخامسة سجلاً حافلاً بالإنجازات الوطنية في شتى القطاعات ومنها الصندوق العقاري الذي يُعد ذراعاً تنموية لقطاع الإسكان بالمملكة، وما تحقق من منجزات منذ إعلانه التحّول في يونيو 2017م وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2021م، حيث مكّن نحو 500 ألف أسرة سعودية في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بــ 860 ألف مستفيد على مدى 40 عاماً من إنشائه، مؤكداً أن الحصول على الدعم السكني ضمن "القرض المدعُوم" أصبح فورياً بعد أن كانت مدة انتظار المواطن للقرض تصل إلى 15 عاماً.

وبين أن مسيرة التحّول لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان 2020-أحد برامج رؤية 2030- بهدف رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كانت المنجزات غير مسبوقة، حيث نجح "الصندوق العقاري" في ابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة ساهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47% في عام 2016م إلى 60% نهاية 2020م، متجاوزين المستهدف بــ 8%، مشيراً إلى أن " القرض المدعُوم" يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الصندوق، مؤكداً في الوقت نفسه على إيداع الدعم الشهري، إذ قدّم الصندوق لمستفيدي "سكني" نحو 27 مليار ريال خلال الفترة من يونيو 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي دعماً لأرباح عقود القرض المدعُوم.

واستعرض ابن ماضي، أبرز ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية العمرانية، إذ مكّن الصندوق أكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية من تملك المسكن في جميع مناطق المملكة منذ إنشائه، إلا أن رؤية الوطن الطموحة في مطلع العام 2017م، كان لها تأثير إيجابي على ارتفاع سوق التمويل العقاري بنسبة 300% نهاية عام 2020م، كما ارتفعت حصة "الصندوق العقاري" من التمويل العقاري المدعُوم من 7% في 2017م إلى 94% في نهاية 2020م، موضحاً أن الصندوق وفّر كافة خدماته إلكترونياً ليقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في الفروع ومنصة وتطبيق "المستشار العقاري"، بهدف تمكين المواطن من إنهاء إجراءات " التمويل المدعُوم" في أي وقت دون التقيد بالزمان والمكان وضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة.

واختتم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية تصريحه بأن رؤية الوطن الطموحة خارطة طريق رسمها سمو ولي العهد، وعالجت – ضمن القطاعات - التحديات التي كانت تواجه الصندوق العقاري بمتابعة حثيثة من مجلس إدارته برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ ليصنع للتاريخ قصة نجاح يفتخر بها الوطن، واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية، بدأ "الصندوق العقاري" مرحلة جديدة من مسيرته التنموية بعد أن وافق مجلس الوزراء على نظامه الجديد، موضحاً أن النظام الجديد منح المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكداً على أن الصندوق يعد رافداً وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة العقود الماضية.صندوق التنمية العقارية