أخبار عاجلة

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021 -
"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايدن: أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا في 100 يوم

Print
بايدن: أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا في 100 يوم بايدن: أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا في 100 يوم
أكد على استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس

بايدن: أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا في 100 يوم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 220 مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا خلال الأيام المائة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بايدن في خطابه أمام الكونغرس، أنه منذ يوم تنصيبه واستلام مهامه كرئيس للبلاد، تلقى أكثر من 220 مليون أمريكي اللقاح ضد ، وتم من أجل ذلك استخدام ثلاثة لقاحات معتمدة في الولايات المتحدة ضد الفيروس.

وتابع قائلاً: "تم إحراز تقدم في مكافحة الوباء خلال المائة يوم الماضية، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله للتغلب على هذا الفيروس".

ووفق رويترز لفت الرئيس في خطابه إلى أنه يحق التطعيم حالياً لجميع الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، داعياً إلى ضرروة مقاومة هذا الفيروس وانتشاره.الرئيس الأمريكي جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا