أخبار عاجلة

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية -
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر -
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد -
الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021 -
"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طقس الخميس.. الأمطار تواعد 7 مناطق والرياض والشرقية في الصورة

Print
طقس الخميس.. الأمطار تواعد 7 مناطق والرياض والشرقية في الصورة طقس الخميس.. الأمطار تواعد 7 مناطق والرياض والشرقية في الصورة
تقرير الأرصاد : متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد

طقس الخميس.. الأمطار تواعد 7 مناطق والرياض والشرقية في الصورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.المركز الوطني للأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

حالة تشمل 5 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر

ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر

المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد

المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد