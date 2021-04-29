احذروا ⭕ هؤلاء يستبدلون ورق العنب بالتوت السام في الأسواق .. وهذه علامات مميزة لعدم الانخداع

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أحمدي نجاد يترشح مجددا في انتخابات الرئاسة الإيرانية
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الخميس 13 مايو 2021 12:37 مساءً
ضبط مفحط حي الجوهرة بعرعر.. والمرور: عرض حياته والآخرين للخطر
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الخميس 13 مايو 2021 12:27 مساءً
المجرور الطائفي.. فن وموروث شعبي تحتفي به الطائف في الأعياد
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الخميس 13 مايو 2021 12:27 مساءً
الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021
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الخميس 13 مايو 2021 12:27 مساءً
"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
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الخميس 13 مايو 2021 12:27 مساءً
ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله
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الخميس 13 مايو 2021 12:27 مساءً
يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا
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الخميس 13 مايو 2021 12:27 مساءً
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"
-
الخميس 13 مايو 2021 12:27 مساءً
ظريف: بحثنا في دمشق القضية الفلسطينية
-
الخميس 13 مايو 2021 12:21 مساءً
الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021
-
الخميس 13 مايو 2021 12:11 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الخميس 29 أبريل 2021 09:09 صباحاً
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