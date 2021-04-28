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"تعليم مكة" تبدأ في تنفيذ حملة تقديم لقاح كورونا للمعلمين والمعلمات

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بالشراكة مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة.. وشهدت ‏‫إقبالاً كبيرًا

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بالشراكة مع إدارة مستشفيات القوات المسلحة، تقديم لقاح كورونا للمعلمين والمعلمات بموقع مدينة سناد؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي 1443، وحرصًا على العودة الطبيعية، وسلامة المجتمع، وانتظام العملية التعليمية.

وحددت إدارة تعليم مكة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية يوم الأربعاء ١٦ - ٩ - ١٤٤٢ هـ لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٣ - ٩ للمرحلتَيْن المتوسطة والثانوية.

وقد شهدت المبادرة ‏‫إقبالاً كبيرًا من المعلمين والمعلمات للتسجيل في حملة تقديم لقاح كورونا التي ستستمر في تقديم مبادرتها حتى تاريخ 23 - 9 - 1442هـ.

وتأتي الحملة في ضوء جهود الوزارة لرعاية وحماية منسوبيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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