أنتوني يحكي تجربته من الرياض: عندما أعود إلى أستراليا سأحكي عن لطف وسماحة السعوديين

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ضمن برنامج "تجربة فريدة" عبر قناة SBC خلال شهر رمضان

سرد الأسترالي أنتوني ملوود عبر برنامج "تجربة فريدة" تجاربه وقصة التحاقه بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض في وظيفة المدير المالي التي حصل عليها من خلال الإنترنت، وكانت أولى زيارته للرياض في عام 2014، وانضمامه إلى فريق عمل الكلية بالرياض مع 13 من الموظفين.

ويرصد أنتوني حركة المجتمع السعودي، ونشاطهم، وحبهم للعمل.. قائلاً: "يعطون وقتًا مهمًّا من حياتهم للعائلة، وهو -برأيي- أمر رائع جدًّا. والسعودي يلقي السلام بحب إليهم، وهم يبادلونه بأجمل تحية".

ويضيف أنتوني: "هنا أحاول تحسين مهاراتي مع لعبة الجولف، وأضرب الكرات لمدة ساعتين، ثم أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وأتمرن عادة على جهاز السير المتحرك، وأحاول البقاء نشيطًا. والآن مع عودة الصيف يمكنني العودة إلى حمام السباحة لتخفيف الحرارة".

وتبدو سعادته وهو يحكي عن تجربته مع رياضة أرعبته بعض الشيء، وهي "رحلة إلى حافة العالم"؛ إذ يعتقد أن تلك التجربة التي مارسها عبر تلك الحافة من أكثر الأمور التي أرعبته في حياته، خاصة عندما يمارس النظر من فوق الحافة إلى أسفلها، ومع ذلك يقر بأنها كانت تجربة مذهلة جدًّا بالنسبة له.

ويستعيد أنتوني تجربته مع ركوب الخيال؛ إذ يذهب إلى "ديراب"، ويستأجر أحد الخيول. وقد وثق له أحد المصورين المحترفين هذه التجربة، ثم أرسل هذه التجربة المصورة إلى أصحابه وأصدقائه الذين كانوا يهتمون بأمره في أستراليا وفيتنام وغيرهما؛ إذ يعتبرها تجربة عظيمة تستحق المتابعة.

ويقول أنتوني: "عندما أعود إلى وطني أستراليا سأحكي عن لطف الشعب السعودي وسماحته، وحبهم للعائلة، وضيافة الضيف وإكرامه.. وأتحدث لهم عن مواقع عدة في الرياض، وأنقل كل تحركاتي وممارساتي وتجاربي حول الميديا الجديدة بالصوت والصورة إلى أسرتي وأصدقائي؛ لأشركهم معي الاستمتاع ببعض الوقت والأنس".

ويعد برنامج "تجربة فريدة" أحد البرنامج الوثائقية التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر قناة SBC خلال شهر رمضان ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها الهيئة، التي تسعى إلى نقل الصورة الواقعية عن المجتمع السعودي وأفراده.