أخبار عاجلة

الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021 -
"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله -
مقلب شاب يتنكر بملابس نسائية مع الاطفال ???? -
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى -
يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا -
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة" -
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر -
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته -
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية

Print
الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية
في لقاء مقدم من الجولة 28 من دوري المحترفين

الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان .

في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.القادسية الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021

الليرة التركية تهبط أمام الدولار لأدنى مستوياتها خلال 2021

"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

"العواد" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله

ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله

يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا

يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا