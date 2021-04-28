فتح باب الانضمام إلى فريق المتطوعين في بطولة كأس العرب FIFA

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سيقدمون الدعم اللازم في كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنظيم البطولة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، التي تضم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2020، عن فتح باب التطوع أمام المهتمين من داخل دولة قطر لدعم استضافة الدوحة للبطولة التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري.

وأوضح القائمون على تنظيم كأس العرب أن المتطوعين الذين سيقع عليهم الاختيار سيقدمون الدعم اللازم في كل الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنظيم البطولة مثل الضيافة، والترحيب بالمشجعين وإرشادهم إلى مقاعدهم، وخدمات المعلومات، ودعم وسائل النقل، وخدمات الإعلام والبث، وغيرها.

وقالت مدير إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث رشا القرني: "نتطلع من خلال فتح باب التطوع، إلى استقطاب الأفراد الذي يتحلون بروح الحماس والتفاني للإسهام في دعم جهودنا لاستضافة هذه البطولة التاريخية المرتقبة.

وأكدت "القرني" أن المتطوعين يشكلون ركيزة أساسية في كل البطولات الرياضية التي تستضيفها قطر، بفضل دورهم الحيوي الهام في تعزيز الحماس لدى الجماهير، وتقديم المساعدة التي تضمن خوض آلاف المشجعين تجربة ثرية ومتميزة.

وأشارت إلى أن الانضمام إلى فريق المتطوعين خلال كأس العرب؛ سيسهم في إثراء تجربة المتطوع وإكسابه خبرات قيمة من شأنها تطوير مهاراته، علاوة على المشاركة في إنجاح حدث كروي استثنائي يعد بمثابة محطة في غاية الأهمية لتقييم جاهزية قطر لاستقبال العالم عند استضافتها مونديال كرة القدم العام المقبل.

ونوهت القرني بأن التطوع في بطولة كأس العرب سيزيد احتمالية اختيار المتطوع ضمن صفوف فريق المتطوعين الذي سيسهم في استضافة قطر في 2022 لمنافسات النسخة الأولى من كأس العالم في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويشترط ألا يقل عمر المتطوع عن 18 عامًا، وأن يتقن التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، والتفرغ للعمل في ثماني مناوبات على الأقل موزعة على أيام الأسبوع وخلال عطل نهاية الأسبوع طوال فترة البطولة التي تختتم منافساتها في 18 ديسمبر المقبل، وتمتد كل مناوبة لثماني ساعات تقريبًا.

وسيحظى المتطوعون بفرصة قيمة لتنمية مهاراتهم في مختلف الجوانب المتعلقة باستضافة البطولات الرياضية الكبرى، كما سيتلقون التدريب اللازم لضمان تزويدهم بكل الأدوات والمهارات التي تضمن أداء المهام الموكلة إليهم بإتقان، وستصدر لهم التصاريح اللازمة، إضافة إلى تسلّم الزي الموحد بفريق المتطوعين، إلى جانب استخدام وسائل النقل العام خلال البطولة.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب، التي ستستضيف منافساتها ستة من استادات مونديال قطر 2022؛ ستقام بمشاركة 23 منتخبًا من المنطقة العربية. ويخوض نهائيات البطولة -نهاية العام الجاري- ستة عشر منتخبًا، منها تسعة منتخبات تأهلت مباشرة بعد تصدرها قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، ومن بينها قطر الدولة المستضيفة، إضافة إلى المنتخبات السبعة التي ستنجح في حجز بطاقات التأهل من مرحلة التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائيات، بمشاركة المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفًا.

اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021