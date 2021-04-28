تسجيل 45 وفاة و 2386 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز:- سُجِّلت (2386) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (704,540) حالة.
• سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8660) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (11.68%)، مقارنة مع (10.38%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (20,434) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,630,787) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2790) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (671,127) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (24,753) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (176) حالة، فيما غادرت (225) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1707) حالات.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 58%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 33%
أقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%
أقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (897) في محافظة العاصمة عمّان.
- (420) في محافظة إربد، منها (85) في الرمثا.
- (263) في محافظة الزرقاء.
- (141) في محافظة المفرق.
- (134) في محافظة البلقاء.
- (98) في محافظة معان، منها (31) في البترا.
- (96) في محافظة الكرك.
- (85) في محافظة عجلون.
- (70) في محافظة العقبة.
- (62) في محافظة مأدبا.
- (61) في محافظة الطفيلة.
- (59) في محافظة جرش.