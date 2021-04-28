تسجيل 45 وفاة و 2386 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز:- سُجِّلت (2386) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (704,540) حالة.

• سُجّلت (45) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8660) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (11.68%)، مقارنة مع (10.38%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (20,434) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,630,787) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2790) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (671,127) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (24,753) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (176) حالة، فيما غادرت (225) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1707) حالات.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 26%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 58%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 33%

أقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 52%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

أقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 18%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (897) في محافظة العاصمة عمّان.

- (420) في محافظة إربد، منها (85) في الرمثا.

- (263) في محافظة الزرقاء.

- (141) في محافظة المفرق.

- (134) في محافظة البلقاء.

- (98) في محافظة معان، منها (31) في البترا.

- (96) في محافظة الكرك.

- (85) في محافظة عجلون.

- (70) في محافظة العقبة.

- (62) في محافظة مأدبا.

- (61) في محافظة الطفيلة.

- (59) في محافظة جرش.