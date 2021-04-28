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أمام الارتفاع المتسارع لإصابات "كورونا".. تشدد الإجراءات الوقائية

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أمام الارتفاع المتسارع لإصابات "كورونا".. مصر تشدد الإجراءات الوقائية أمام الارتفاع المتسارع لإصابات "كورونا".. تشدد الإجراءات الوقائية
حظرت إقامة الفعاليات الجماهيرية

أمام الارتفاع المتسارع لإصابات

منعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إقامة أي احتفالات أو فاعليات جماهيرية، وأغلقت الكافيهات والمولات المخالفة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بالتعامل مع ، وخصوصاً خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بالفيروس، وفقاً لـ"الشرق".

ودعا "مدبولي" إلى العمل على توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة، للتوسع في عملية التطعيم للمواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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