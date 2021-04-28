"الصحفيين" بمكة تنظم إفطارها الرمضاني وفق الإجراءات الاحترازية

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برعاية فندق ساعة مكة فيرمونت وبحضور القيادات الإعلامية أعضاء الفرع

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة من أعلى ارتفاع وإطلالة على أطهر بقاع الأرض والمعمورة حفل الإفطار الرمضاني السنوي برعاية فندق ساعة مكة فيرمونت، ضمن مجموعة فنادق أكور بمكة ووفق الإجراءات الاحترازية وبحضور عدد من القيادات الإعلامية من أعضاء الفرع بمكة.

وثمّن مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي حضور وتفاعل عدد من الإعلاميين مع برامج وفعاليات الفرع منوها البادرة النبيلة لفندق ساعة مكة فيرمونت باستضافة ورعاية حفل الإفطار الرمضاني السنوي لأعضاء الفرع بمكة المكرمة مشيرا إلى أن هذه البداية ستكون نواة لشراكة مستقبلية دائمة لتوثيق العلاقة مع مجموعة الفنادق بما يعود بالنفع والفائدة المشتركة على الطرفين.

وقال "الإحيوي": إن هذه المناسبة تأتي ضمن فعاليات وبرامج فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة؛ لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة خالد بن حمد المالك، وأهداف الفرع بصفة خاصة، معرباً عن شكره لكل من شرف الحفل من زملاء مهنة صاحبة الجلالة، ولإدارة مجموعة الفنادق التي ساهمت في بذر هذا التعاون البناء.

ومن جانبها، أعربت إدارة فندق ساعة مكة فيرمونت وفندق قصر مكة رافلز وفندق سويس أوتيل المقام مكة وفندق سويس أوتيل مكة عن اعتزازهم وترحيبهم بأعضاء هيئة الصحفيين بمكة، منوهين بما تتميز به المجموعة من كوادر سعودية مؤهلة على أعلى المستويات في الضيافة والإدارة والتنظيم وكل الأقسام، مشيرين إلى الإنجازات المتميزة التي حققها الفندق والمجموعة على مختلف الأصعدة ومثمنين التعاون البناء مع فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة.

وفي نهاية الحفل، كرّم مدير الفرع بمشاركة خالد الحسيني وسعد المطرفي والدكتور خضر اللحياني وحاتم العميري ونيابة عن أعضاء الفرع إدارة مجموعة أكور للفنادق بدرع تذكاري بهذه المناسبة، ولدورها الرائد والمتميز بمجال الفنادق تسلمه مدير مجموعة فنادق أكور بوقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة علاء الدين صالح.