"عسيري": المملكة تسعى نحو مستقبل أبنائها وتركز على بناء الإنسان

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‬مهنئًا القيادة بالذكرى السنوية الخامسة لإقرار الرؤية

رفع رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله-بمناسبة الذكرى الخامسة لإقرار رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال: إن المملكة العربية السعودية تسعى لضمان مستقبل مضيء لأبنائها من خلال رؤيتها الملهمة ٢٠٣٠ التي ركزت على بناء الإنسان والاهتمام بتطوير بيئته الاجتماعية والاقتصادية، وخلقت أمامه أفقًا واسعًا يُمكِّنه من الإبداع والابتكار.

وأضاف: ''لقد حفلت الأعوام الخمسة الماضية بالإنجازات والمبادرات التي تؤكد على القيمة الإقليمية والدولية الكبيرة للمملكة العربية السعودية. كما أن المشاريع التي تم إنجازها منذ انطلاق الرؤية أسهمت في تأسيس بيئة جاذبة للأفراد والشركات المحلية والأجنبية، وكشفت عن إمكانات ومقدرات كبيرة تزخر بها مملكتنا''.

وأشار "عسيري" إلى أن جامعة الطائف تتطلع لأن يكون لها دور بارز في تحقيق رؤى وطموحات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وذلك من خلال تحقيق منجزات بحثية متميزة وإعداد جيل فاعل في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. إضافة إلى الاهتمام ببرامج التحول التي تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠، وتكثيف مذكرات التعاون والتفاهم التطويرية والعلمية مع جهات متعددة، والمساهمة في شراكات عملية من خلال المؤتمرات والندوات والأعمال الريادية والبحثية المشتركة، إضافة إلى تفعيل الجوانب التطوعية والمبادرات المجتمعية.

وفي ختام تصريحه، حثَّ رئيس جامعة الطائف الجميع على التعاون وتظافر الجهود لبناء مجد السعودية لتكون دائمًا في مصاف الدول المتقدمة على كافة الأصعدة.