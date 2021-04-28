مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف

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خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، مؤكدًا سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضًا عن خسائر مادية في صفوف المليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها، مشيرًا إلى أن الجيش استعاد عددًا من الأطقم والآليات القتالية وكذا أسلحة وذخائر متنوعة خلّفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.