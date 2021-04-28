أخبار عاجلة

ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله -
مقلب شاب يتنكر بملابس نسائية مع الاطفال ???? -
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى -
يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا -
عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة" -
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر -
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته -
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية -
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك -
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف

Print
مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف
خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي

مسنودة بطيران التحالف.. قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة في محافظة الجوف

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس مواقع جديدة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن الجيش الوطني والمقاومة شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع الحاكمة في جبهة النضود، مؤكدًا سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضًا عن خسائر مادية في صفوف المليشيا الحوثية، منها 3 أطقم تم تدميرها بقصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن 5 أطقم و3 عربات مدرعة ومصرع كل من على متنها، مشيرًا إلى أن الجيش استعاد عددًا من الأطقم والآليات القتالية وكذا أسلحة وذخائر متنوعة خلّفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله

ولي العهد يزور ناصر الشثري مهنئاً بعيد الفطر: أنا واحد من عياله

يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا

يانصيب "كوفيد – 19" الجنوني.. مليون دولار لمن يتلقى لقاح كورونا

عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"

عبدالعزيز بن سعود ينقل تحيات القيادة لمنسوبي الداخلية بمناسبة نجاح "خطط العمرة"

"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر

"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر